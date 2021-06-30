Троє українських футболістів потрапили до двадцятки найкращих гравців «Євро-2020»

Троє футболістів національної збірної України потрапили до двадцятки найкращих гравців після 1/8 фіналу чемпіонату Європи . Про це повідомляється на сайті Європейського футбольного союзу.

Ярмоленко посів четверту сходинку у рейтингу Fedex Performance Zone, Микола Матвієнко – 17-й, Олександр Зінченко – 19-й.

Першу позицію у цьому рейтингу займає гравець збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Fedex Performance Zone – рейтинг, який показує якість гри футболістів. Спеціальний алгоритм враховує, зокрема, точність передач, максимальну швидкість гравців, кількість забитих ними голів, а також фоли та отримані попередження.

29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії. Матч відбудеться у Римі 3 липня.