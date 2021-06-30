Андрій Шевченко. 12 фактів про вже історичного тренера збірної України

Він вже ввійшов в історію як тренер, якому вдалося перервати прокляття групових етапів на чемпіонатах Європи. Він продовжує залишатися одним з найкращих українських футболістів в історії. Проте Андрія Шевченка може й не було б в українському футболі, адже батько був проти такого захоплення. Радіо Свобода зібрало цікаві факти з життя тренера збірної України з футболу, який вже увійшов в історію.

1. Народився в селі

Андрій Шевченко народився в селі Двірківщина Яготинського району Київської області. Цей населений пункт навряд чи ви зможете знайти на мапі. З часом батьки переїхали до Києва, а «Шева» залишився зіркою села. Там навіть була місцева команда ФК «Андрій Шевченко».

2. Спочатку не потрапив до дитячої школи київського «Динамо»

На відборі до школи «Динамо» на Шевченка не звернули увагу. Лише потім, на турнірах, його помітив тренер Олександр Шпаков, який і запропонував хлопцеві спробувати ще раз. До речі, саме цей тренер залишив Шевченка у футболі. Адже його батько Микола Григорович – вісьйковий. Він був проти захоплення сина футболом і мріяв, щоб Шевченко-молодший отримав гідну освіту.

Домовилися по-чоловічому – батько, тренер та Андрій, – якщо жодних поганих оцінок, то граєш, але якщо не встигатимеш в навчанні, про футбол можна забути. Шевченко встигав все робити і в школі, і спорті.

Коли вибухнув четвертий реактор на ЧАЕС «усіх дітей від 6 до 15 років забрали та відвезли, – згадує Шевченко. – Я опинився один спершу на Азовському, а потім на Чорному морі, в 1500 кілометрах від будинку».

3. Починав правим півзахисником

У київському «Динамо» Шевченко дебютував у 18 років. Спочатку він грав на позиції правого півзахисника, а зовсім не форварда.

4. Хет-трік на «Камп-Ноу»

5 листопада 1997 року відбувся матч-відповідь у рамках Ліги чемпіонів, де «Динамо» грало проти титулованої «Барселони». У першому матчі «каталонців» вже було знищено в Києві з рахунком 0:3. Проте на «Камп Ноу» «Барселона» знову не змогла протистояти команді Лобановського – 0:4, три голи забив Андрій Шевченко, а четвертий – Сергій Ребров.



5. Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів

У 2003 році Шевченко забив вирішальний гол у серії післяматчевих пенальті туринському «Ювентусу», що допомогло «Мілану» виграти Лігу чемпіонів.

Гол і перемогу Андрій присвятив пам'яті Валерія Лобановського, який до тріумфу свого талановитого учня не дожив всього рік. Кожен з чемпіонів має право привезти срібну амфору – трофей Ліги чемпіонів – до себе на батьківщину на три дні. Прилетівши з Кубком чемпіонів до Києва, Шевченко спочатку поїхав на Байкове кладовище та до пам'ятника свого вчителя.



6. Володар «Золотого м'яча»

У 2004 році Андрій Шевченко став володарем «Золотого м’яча». І це третій український гравець, якого було названо найращим футболістом Європи, також це звання здобували Олег Блохін та Ігор Бєланов.



7. «Шева» на івриті

На івриті слово «Шева» означає число сім. Вболівальники з Ізраїлю часто кажуть, що це доля, адже велику кількість голів Шевченко забив саме під цим номером. Проте варто нагадати, що починав Андрій Шевченко грати у футболці з №9 на спині. Саме під цим номером він забив свій перший гол у Лізі чемпіонів – у 1994 році у ворота «Баварії» (Німеччина).

8. Не побитий рекорд

«Шева» досі найкращий бомбардир збірної України в історії. На його рахунку 48 голів. Крім того, він тричі става найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі – чемпіонату Італії.

9. Не прощався із футболом

Офіційно кросівки на цвях Шевченко на вішав. Про своє закінчення кар'єри чинного гравця він не оголошував. Не було прощального матчу чи спеціальних прес-конференцій. Проте Шевченко пішов у політику – на парламентські вибори в команді Наталії Королевської. Партія набрала лише 1,58% голосів і не пройшла до Верховної Ради. Після цього Шевченко до політики більше не заявлявся.



10. Шевченко – фартовий тренер

Спершу спробував себе у ролі асистента головного тренера Михайла Фоменка, а після його звільнення Шевченко сам очолив збірну України. Цю новину спочатку сприйняли не дуже добре: по-перше, «Шева» – кум президента Української асоціації футболу. По-друге, не завжди хороший гравець – це якісний тренер. Мовляв, спочатку треба пройти рівень дитячих команд, клубів, молодіжних збірних, а вже потім національну команду.



Але вже перша перемога не забарилася. Під керівництвом Андрія Шевченка збірна України стала першою у групі в Лізі Нації. Потім сенсаційний вихід України на Євро-2020, а далі – історична перемога та чвертьфінал. І якщо за вихід до 1/8 фіналу українські вболівальники дякують Швеції, то за цю гру – тільки рідній збірній.

11. Двічі переміг шведів, двічі вивів команду до історичних чвертьфіналів

На чемпіонаті Європи у 2012 році попри травмовану спину Шевченко зіграв на максимум у матчі проти збірної Швеції. Його два м'ячі у ворота шведів принесли перемогу збірній України із рахунком 2:1. Через 9 років знову українська команда виграє у збірної Швеції з тим же рахунком, проте Шевченко очолює вже «синьо-жовтих», як тренер. Він – перший тренер збірної України, який вивів команду у плей-оф та дійшов з нею уже до чвертьфіналу.



У 2006 році збірна України дебютувала на чемпіонаті світу з футболу. Команда Олега Блохіна у першому матчі поступилася іспанцям, але їй вдалося пробитися до 1/8 фіналу, перегравши Саудівську Аравію та Туніс. у 1/8 фіналу у серії післяматчевих пенальті здолали Швейцарію. Тоді капітаном команди був Андрій Шевченко. І це – до 2021 року – був єдиний чвертьфінал, де грала національна збірна України з футболу.

У свій другий чвертьфінал «синьо-жовтих» уже привів Шевченко, не як капітан, а як тренер.

12. Книга-автобіографія

У 2021 році було опубліковано книгу «La mia vita, il mio calcio» (Тиха сила. Моє життя, мій футбол). Це автобіографія Шевченка, написана у співпраці з журналістом Алессандро Альчато. У ній розповідається про цікаві факти з життя легендарного українського футболіста, головного тренера збірної України не лише в спорті, але в особистому житті.



Андрій Шевченко разом з Крістен Пазік виховує чотирьох синів – Джордана, Крістіана, Александра та Райдер-Габріеля.