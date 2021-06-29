Флешмоб Зеленського, «схожість з КНДР» та при «Порошенку такого не було» – соцмережі про матч Україна-Швеція на Євро-2020

Збірна України вперше зіграє в чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу. До історичної події президент України розпочав флешмоб, щоправда, підхопили його держструктури та посадовці, а в соцмережах про таку акцію вже жартують та називають «майбутньою причиною поразки» команди. Зібрали найцікавіше в огляді соцмереж.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до збірної України з футболу та зазначив, що на матчі проти Швеції він вболіватиме як звичайний фанат і громадянин України.

«Я буду разом з тобою всі 90 хвилин, разом із тобою співати гімн, кричати після кожного гострого моменту. Мені буде дуже боляче через кожну підніжку, і я буду дуже радіти кожному забитому голу», – написав Володимир Зеленський.



Таким чином, президент України розпочав флешмоб #40млнпідтримуютьзбірну, який одразу підхопили в соціальній мережі. Щоправда, спочатку це зробили представники влади та держслужби. Наприклад, прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт також не залишився осторонь флешмобу.

«Відбудеться, мабуть, один із найважливіших матчів в історії українського футболу! Збірна України зіграє зі збірною Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Так, ми вже грали в чвертьфіналі чемпіонату світу п'ятнадцять років тому. Але у фінальній частині Євро ще ніколи. Грайте у свій футбол, віддавайте всі сили до останнього на полі та подаруйте свято всім українцям!», – написав у Фейсбуці Вадим Гутцайт.



Слова підтримки від міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова:



Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет також долучився до флешмобу Володимира Зеленського.

А ось і слова привітання від міністра культури Олександра Ткаченка:



Не залишилися байдужими до президентського флешмобу і голови ОДА – Запорізька, Вінницька, Черкаська, Закарпатська. Один за одним публікують відео, де підтримують збірну України. Хтось долучає до відео дітей, інші – записують у кабінетах, де працюють.

Свою підтримку проявили і в посольствах України.



Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відео не записував, але поставив спеціальну аватарку на фейсбуці.



Народні депутати також записали відео, де перехопили естафету від Володимира Зеленського. Найбільш активні прогнозовано представники партії «Слуга народу». Проте не лише політики збираються вболівати за українську збірну. Українські артисти та співаки також долучилися до флешмобу.



Держструктури теж не пропустили флешмоб від президента.

А ось серед звичайних вболівальників чимала кількість, хто флешмоб не підтримав. Навпаки. У соцмережах жартують, що зазвичай, ті речі, які починає брати «під свій контроль» Володимир Зеленський «погано закінчуються».

«Ну тепер, якщо збірна програє, ми 100% знаємо, кому дякувати. Дякуємо! Дуже дякуємо», – пишуть у соціальній мережі.

Також Володимир Зеленський написав, що зателефонував збірній України з футболу перед матчем зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 і висловив свою підтримку.

У соцмережі таку акцію підтримку порівняли з ставленням до команд в КНДР.



«Як тільки Зе почав «підтримувати» збірну, то перестали грати. Без жартів, але при Порошенку такого не було. При Порошенку вийшли на Євро 2016, та провели найкращий відбір в історії - відбір на Євро 2020», – пишуть у соціальній мережі.



«Сподіваюся, що після цього більше 5-ти м'ячів нам не заб'ють», – коментують відео у соцмережі.

Уже сьогодні збірна України о 22-й у шотландському Глазго зіграє у проти команди Швеції. Обидві команди називають «синьо-жовтими».



Які прогнози в експертів?

«Для України головне на цей матч – це концентрація та фізична готовність. Якщо ми не змогли відновитись фізично, то не допоможе ніяка тактика та зміни в складі. Не можна бездумно бігти вперед, треба бути обережними при розіграші м'яча і не намагатись прикидатися топ-збірною. Швеція залюбки віддасть ініціативу та буде наказувати за кожну помилку та неточність. Найбільш розумним кроком було б спробувати віддати ініціативу та навпаки поставити шведів у незручне становище, спробувати виманити та знайти зайвий простір. Але це зробити не так і просто, шведи вміють змушувати суперників грати за вигідним їм сценарієм», – пише спортивний оглядач Олександр Сажко.