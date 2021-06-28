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Швеція передала Україні три копії Конституції Пилипа Орлика – Зеленський

Президент також нагадав, що до 30-річчя Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика

Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика, повідомив президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі президента. Третя – у Конституційному суді України. Після його оновлення та перезавантаження», – сказав президент.

Він також нагадав, що до 30-річчя Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом із булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика, встановлений у 2010 році на території воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця» в місті Бендери (Молдова, Придністров’я)
Пам'ятний знак на честь 300-річчя першої Конституції України Пилипа Орлика, встановлений у 2010 році на території воєнно-історичного меморіального комплексу «Бендерська фортеця» в місті Бендери (Молдова, Придністров’я)

Повна назва Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького». Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.

Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Титульна сторінка Конституції Пилипа Орлика, написана староукраїнською мовою. «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького» – акт угоди між гетьманом України Пилипом Орликом і старшиною українського козацтва та козаками, укладений у квітні 1710 року
Титульна сторінка Конституції Пилипа Орлика, написана староукраїнською мовою. «Договори і постановлення прав і вольностей Війська Запорозького» – акт угоди між гетьманом України Пилипом Орликом і старшиною українського козацтва та козаками, укладений у квітні 1710 року

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.

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