Швеція передала Україні три копії Конституції Пилипа Орлика – Зеленський

Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика, повідомив президент Володимир Зеленський 28 червня під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде в Офісі президента. Третя – у Конституційному суді України. Після його оновлення та перезавантаження», – сказав президент.

Він також нагадав, що до 30-річчя Незалежності, вперше за 311 років, до України потрапить оригінал Конституції Пилипа Орлика. Його, разом із булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Повна назва Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького». Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.



Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.