Кулеба: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив подробиці переговорів, за результатами яких в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

«Я обіцяв сюрприз і тепер це вже не секрет: вперше за 311 років оригінал Конституції Пилипа Орлика потрапить до Української держави. Ми повертаємо Україні Україну. Присутність оригіналу Конституції вже у незалежній державі – це ще один крок відновлення нашої історичної тяглості від часів Русі, Козацької держави, Української Народної Республіки і донині», – написав Кулеба у фейсбуці 21 травня.

За його словами, МЗС звернулося до Швеції з проханням «надати у позику оригінал латиномовної версії Конституції Пилипа Орлика (1710) для її тимчасового експонування в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності».

Кулеба наголосив, що «це були вкрай складні переговори».

«Нам пропонували копію, але ми хотіли лише оригінал, який ніколи не був в Україні. І тому я особливо вдячний Швеції за вияв справжньої солідарності з Україною та взаємної готовності надалі розвивати тисячолітні зв’язки між нашими народами», – додав він.

За словами міністра, Конституція Орлика буде не єдиним шведським експонатом – «Лінчопінгська міська бібліотека погодилася надати для тимчасового експонування в Україні Гетьманську булаву, яка, за легендою, після гетьмана Івана Мазепи належала гетьману Пилипу Орлику».

Скільки саме перебуватимуть пам’ятки в Україні, міністр не уточнив.

Напередодні на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності в Україну привезуть першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика.

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що МЗС готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону. Подробиць тоді міністр не навів.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Повна назва Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького». Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.



Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.