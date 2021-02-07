МЗС готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України – Кулеба

Міністерство закордонних справ готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону.

«Сюрприз! Цього ніколи не було, і якщо це вийде, то я буду щасливий. Я буду вважати, що я не дарма був міністром саме в рік 30-ї річниці. Ми хочемо дещо привезти до України. Привідкрию трошки залаштунків. Дещо, що є за кордоном», – сказав міністр.

24 серпня Україна відзначатиме 30-у річницю Незалежності. У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, передбачив організацію і проведення 24 серпня 2021 року параду військ на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у Києві.

2 лютого на нараді президента й уряду щодо концепції святкування 30-річчя Незалежності України йшлося про те, що парад будуть проводити із залученням військової техніки.

При цьому в промові до Дня Незалежності 24 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що військова техніка має бути на сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.