Зеленський вирішив, як святкувати 30-у річницю Незалежності. Буде парад

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці незалежності України. Про це йдеться в підписаному 21 жовтня президентському указі №459/2020.

План заходів передбачає, серед іншого «організацію і проведення 24 серпня 2021 року… параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у місті Києві».

Організацію та проведення військового параду поклали на Кабінет міністрів України.

Також 24 серпня 2021 року відбудуться урочистості за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Крім того, планується покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків, місць поховань видатних українських діячів, борців за незалежність України, учасників війни на Донбасі.