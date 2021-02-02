В ОП повідомили, що буде в концепції святкування 30-річчя Незалежності

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду щодо напрацювання єдиної концепції святкування 30-річчя Незалежності України, повідомила 2 лютого пресслужба голови держави.

За повідомленням, учасники зустрічі погодилися, що святкування має наголосити на 30-річчі Незалежності, досвіді самостійного державного буття у різні часи та тисячолітній історії України, а Зеленський заявив, що всі заходи мають не просто фокусуватися на історії, а й показати визначальні напрями розвитку майбутнього України.

«Має бути не лише 30 років досвіду, а й погляд на 30 років уперед. Важливою залишається концепція єдності та зміцнення іміджу України як повноправного партнера на міжнародній арені», – сказав президент.

У переддень 30-річного ювілею Незалежності пройде саміт «Кримська платформа» із залученням міжнародних партнерів України, додали в Офісі президента.

«Ця подія матиме історичну цінність. Ми об’єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають із вирішенням питань жителів Криму та деокупації півострова», – сказав Зеленський.

Безпосередньо в День Незалежності України разом з іншими заходами буде проведений парад із залученням військової техніки, а ввечері відбудеться святковий концерт, йдеться в повідомленні.

Передбачається, що кожне міністерство представить особливий, визначний проєкт у своїй галузі, який сприятиме розвитку України. Очікується приїзд лідерів багатьох держав – партнерів і друзів України.

Зеленський також заявив, що 2021-й – це рік визначних дат в історії України, які також будуть відображені під час відзначення річниці Незалежності.

«Цього року в нас особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і тих моментів і видатних українців, якими ми пишаємося. Ми по-особливому згадаємо й 80-ту річницю Бабиного Яру, і 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Але історія України – це не лише трагізм. Я радий, що цього року ми відзначаємо 150-річчя Лесі Українки. Ми гідно нагадаємо про цю видатну особистість світового масштабу. І особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці Незалежності. Покажімо, що українцям є чим пишатися», – сказав президент.

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці незалежності України, зокрема, передбачив організацію і проведення 24 серпня 2021 року параду військ на вулиці Хрещатик та на майдані Незалежності у Києві.

У промові до Дня Незалежності 24 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявляв, що військова техніка має бути на сході, а не на параді у Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.