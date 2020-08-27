Попурі на Софійській площі: в ОПУ висловилися щодо концерту 24 серпня і дотримання авторських прав

В Офісі президента України 27 серпня прокоментували виконання українськими артистами попурі з популярних пісень на Софійській площі в Києві у День Незалежності та висловились щодо того, чи відповідав такий концерт вимогам законодавства щодо авторського права.

«24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора і джерело запозичення», – повідомив ОПУ у фейсбуці.

24 серпня в День Незалежності України після виступу президента Володимира Зеленського з промовою і вручення державних нагород на Софійській площі у Києві українські артисти виконали попурі з популярних пісень.

У мережі користувачі висловлювали критичні зауваження щодо формату святкування, зокрема на Софійській площі, припускаючи, що виконавці, які співали пісень інших артистів, могли не узгоджувати це із ними. Втім досі повідомлень про те, що хтось із артистів подав офіційні скарги на «колег» щодо порушення авторського права не було.

Видання «Українська правда» повідомило, що Офіс президента 27 серпня опублікував оновлену версію пісенного попурі. На відміну від оригінальної версії відео в оновленій вказується автор слів і музики кожної композиції, яку використали при підготовці попурі.

У відео до Дня Незалежності вказувалася лише назва й рік виходу композиції без зазначення авторства.

Паралельно 24 серпня відбулися багатотисячні акції – «Марш захисників України» та «Хода ветеранів». Вулицями Києва від парку Шевченка пройшли учасники бойових дій на Донбасі, їхні родичі, близькі загиблих воїнів, медики, волонтери та деякі політики. На Майдані Незалежності води провели велелюдне віче.