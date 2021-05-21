Оригінал Конституції Пилипа Орлика виставлятимуть у Софії Київській – Ткаченко

Оригінал Конституції Пилипа Орлика, який до Дня Незалежності планують привезти до України зі Швеції, експонуватиметься в заповіднику «Софія Київська», повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, «Софія Київська», яка прийме Конституцію, «забезпечить доступ усім охочим».

«Оригінал документу можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться назад до Швеції», – додав міністр.

Точні дати, коли експонуватиметься пам’ятка, наразі не озвучували.

Напередодні на пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності в Україну привезуть першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика.

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що МЗС готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону. Подробиць тоді міністр не навів.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Повна назва Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького». Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.



Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.