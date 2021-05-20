Зеленський: до Дня Незалежності в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності в Україну привезуть першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика.

«Ми обов’язково привеземо першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика, вперше вона з’явиться в Україні, ми отримали підтвердження. У рамках святкування Незалежності у всіх людей буде вільний доступ, можливість побачити Конституцію, вона буде досить довгий час в Україні», – сказав Зеленський під час пресконференції 20 травня.

Він також оголосив, що 24 серпня буде великий парад «на суші і воді».

«24 серпня – в День Незалежності України – буде парад, військовий, великий, як на суші, так і на воді, буде і на Дніпрі, і в Одесі, і в Києві на Майдані. Великий концерт українських зірок на «Олімпійському» буде ввечері. 22 серпня будемо відзначати видатних українців, вручатимемо премію «Національна легенда». Будуть двосторонні важливі зустрічі з лідерами інших держав – 23 і 24 серпня», – сказав президент.

Оригінальна Конституції Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції.

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що МЗС готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону. Подробиць тоді міністр не навів.

