У МКІП розповіли, коли в Україні експонуватимуть Конституцію Пилипа Орлика

Конституцію Пилипа Орлика експонуватимуть у Софійському соборі в Києві з 16 серпня до 14 листопада 2021 року. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Конституція Пилипа Орлика 1710 року, рукопис латиною на папері з Національного архіву Швеції (місто Стокгольм) та булава, яка за легендою належали Пилипу Орлику та гетьману Івану Мазепі з Лінчопінгської міської бібліотеки (місто Лінчопінг, Швеція), експонуватимуться у двох виставкових вітринах», – розповіли в міністерстві.

У МКІП зазначили, що оглянути виставку можна буде за вхідним квитком до Софії Київської. Однак, зважаючи на суспільний інтерес, вартість квитка можуть змінити.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що оригінал Конституції Пилипа Орлика, який до Дня Незалежності планують привезти до України зі Швеції, експонуватиметься в заповіднику «Софія Київська».

У лютому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що МЗС готує «сюрприз» до 30-ї річниці Незалежності України. За його словами, МЗС хоче привезти в Україну щось із-за кордону. Подробиць тоді міністр не навів.

У квітні 1710 року була ухвалена Конституція Пилипа Орлика на козацькій раді в місті Бендери. Тоді це була територія Османської імперії. Козаки та старшини опинилися там після невдалої для них Полтавської битви.

Повна назва Конституції «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорізького». Вона має преамбулу, 16 статей та присягу гетьмана.



Конституція була укладена у двох примірниках: староукраїнською та латинською мовами.

Конституція Орлика, написана латиною, зберігається в Національному архіві Швеції. Документ староукраїнською зберігається в Москві.