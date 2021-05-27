В ОП очікують на візит Вселенського патріарха до України в серпні

Офіс президента очікує візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія в серпні.

Як йдеться в повідомленні на сайті голови держави, про це йшлося під час зустрічі керівника ОП Андрія Єрмака з єпископом Константинопольської православної церкви, митрополитом Халкедонським Еммануїлом.

Єрмак переказав подяку Вселенському патріарху Варфоломію та Вселенському патріархату за підтримку України, «особливо в ці непрості часи» і наголосив, що «вся країна з нетерпінням чекає на візит Вселенського патріарха та його участь у святкуванні 30-річчя Незалежності України», йдеться в повідомленні.

За словами голови ОП, держава зробить усе, щоб візит Вселенського патріарха в Україну відбувся на найвищому рівні.

Зі свого боку, митрополит Еммануїл висловив упевненість, що очікуваний візит Варфоломія в Україну в серпні «буде підготовлений та пройде якнайкраще», додали у пресслужбі президента.

24 серпня Україна відзначатиме 30-річчя Незалежності. Влада України раніше повідомила, що цього дня відбудеться великий військовий парад. Крім того, до річниці Незалежності в Україну планують привезти першу Конституцію України – Конституцію Пилипа Орлика. На урочистості запросили лідерів іноземних держав.