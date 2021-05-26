В уряді презентували айдентику до святкування 30-річчя Незалежності України, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко у телеграмі.

Він розповів, що сьогодні разом з Офісом президента головам обласних державних адміністрацій презентували логотип і айдентику.

«Для кожної області логотип буде відрізнятися, зважаючи на кольори регіону, їх ключові сфери та культурні особливості. Згодом можна буде побачити унікальні квітки кожного з них», – заявив Ткаченко.

Центральним символом є квітка, «яка динамічно змінює свої пелюстки, проте залишається також прекрасною і неповторною».

«Ми ростемо як нація, квітнемо, відстоюємо свої права і свободи. Саме квітка фігурує у найстаріших варіаціях української символіки та орнаменталізму. Тому до свята була створена власна версія даного сакрального зображення: квітка, яка буде формуватися образами сучасних досягнень. Водночас пам’ятаючи всі минулі подвиги», – розповів Ткаченко.

Айдентика розроблена креативною агенцією «Провід».