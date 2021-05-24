В Мінкульті розповіли, чому не демонтують радянський герб на монументі «Батьківщина-мати»

У Міністерстві культури України відсутні відомості про погодження науково-проєктної документації з демонтажу радянського герба на монументі «Батьківщина-мати» у Києві та надання дозволу на проведення робіт. Про це повідомили у Мінкульті у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Відомості про погодження науково-проєктної документації з демонтажу герба та надання дозволу на проведення робіт на означеній пам’ятці органом охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації у розпорядженні МКІП відсутні», – мовиться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що демонтаж зображення є технологічно складним процесом, який потребує залучення спеціалізованих монтажних організацій зі спеціальною технікою, значних фінансових витрат і може призвести до порушення цілісності пам’ятника і спотворення її зовнішнього вигляду.

«Питання демонтажу герба, термінів та джерел фінансування на сьогодні знаходиться на стадії обговорення», – зауважили в Мінкульті.

Запит Радіо Свобода стосувався двох об’єктів – монументу «Батьківщина-мати» та пам’ятника радянському військовому діячу Миколі Щорсу в Києві.

У МКІП розповіли, що монумент «Батьківщина-мати» та пам’ятник Щорсу в Києві занесені до реєстру нерухомих пам’яток України, через це на них не поширюється дія закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборони пропаганди їхньої символіки».

«На сьогодні відповідні пакети документів щодо переміщення зазначених пам’яток до МКІП не надходили. При цьому, надання дозволу на переміщення пам’яток національного значення належить до повноважень Кабінету міністрів України», – пояснили в Мінкульті.

За період з 2014 до 2020 року за законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» в Києві перейменували 177 об’єктів міського підпорядкування.