У Києві за законом про декомунізацію перейменували 177 об’єктів – КМДА

За період з 2014 до 2020 року за законом «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» в Києві перейменували 177 об’єктів міського підпорядкування. Про це повідомили в Департаменті суспільних комунікацій Київської міської державної адміністрації на запит Радіо Свобода.

Крім того, наразі на розгляді Комісії з питань перейменувань перебуває два звернення про зміну назви:

вулиці імені радянського та американського вченого Олександра Полякова (Печерський район) на вулицю Батальйонну

скверу імені Володимира Леніна (Дніпровський район) на сквер імені поета Павла Тичини

Запит Радіо Свобода був пов’язаний із питанням перейменування 2-го провулку імені Валентини Терешкової – радянської космонавтки та політичної діячки, нині депутатки Державної думи. Терешкова, зокрема, підтримала анексію Криму, російську агресію проти України та була ініціаторкою змін до конституції Російської Федерації, які дозволяють Володимиру Путіну знову обиратися президентом після 2024 року.

У КМДА нагадали, що пропозицію перейменувати провулок імені Терешкової (Дарницький район) на честь української педагогині та благодійниці Христини Алчевської комісія розглянула 21 липня 2020 року. Учасники громадського обговорення з липня по вересень 2020 року підтримали перейменування.

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«Питання затвердження результатів громадського обговорення щодо перейменування провулку Валентини Герешкової 2-го на провулок Христини Алчевської включено до порядку денного чергового засідання Комісії. За результатами розгляду на засіданні Комісії та у разі відповідної рекомендації буде підготовлено проєкт рішення Київської міської ради про перейменування провулку Валентини Терешкової 2-го за поданням Київського міського голови», – повідомляють у КМДА.

Остаточне рішення про перейменування ухвалє на засіданні Київська міська рада. Інших звернень про перейменування провулку імені Терешкової КМДА не отримувала.

У Київській міській державній адміністрації нагадують, що пропозиції про перейменування юридичних осіб чи об’єктів можуть вносити на розгляд київського міського голови державні органи, трудові колективи, громадські об’єднання та окремі громадяни.