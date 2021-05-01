Міська влада не може заборонити мирну акцію – у Кличка відповіли офісу Зеленського щодо маршу 28 квітня

Міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України. Про це заявила 1 травня Київська міська державна адміністрація.

«Відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. Зокрема, за інформацією КМДА, марш, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як патріотичний марш вишиванок», – ідеться в повідомленні.

«Ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш – або не компетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів», – наголосили в КМДА та нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці.

Офіс президента України Володимира Зеленського 30 квітня виступив із заявою, в якій засудив марш у Києві з нагоди річниці створення фронтової дивізії військ СС «Галичина» як пропаганду тоталітарних режимів і заявив, що очікує звіту про обставини цього маршу від міського голови Києва Віталія Кличка.

Поліцейські Києва склали адміністративний протокол відносно чоловіка, який використав нацистське вітання 28 квітня під час маршу на честь річниці створення дивізії СС «Галичина», повідомила 1 травня столична поліція.

28 квітня в Києві відбувся марш з нагоди річниці дня створення 14-ї добровольчої дивізії «Ваффен СС» «Галичина». Його ініціювали організації «Суспільство майбутнього» і «Основа майбутнього», в які навесні 2020 року переформатувалася праворадикальна організація «С14», Всеукраїнське об’єднання «Свобода» і рух «Правий сектор».

Цей марш уже широко засудили в Україні і в світі – зокрема, посол Німеччини в Україні й Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Серед істориків нема єдиної думки про те, чи брала участь дивізія «Ваффен СС» «Галичина» у Голокості й інших воєнних злочинах під час Другої світової війни. Зокрема, про таку участь твердять Росія і проросійські сили.

Тим часом історик Яна Примаченко розповіла Радіо Свобода, що «дивізійники пройшли британську перевірку на предмет причетності до воєнних злочинів». «Перевірку пройшли – звинувачень не було», – каже Примаченко. За її словами, для дискредитації дивізії «Галичина» багато зробила радянська влада.

У Канаді на вимогу Фонду Візенталя, який розшукує нацистських злочинців, і деяких членів парламенту країни 1986 року для розслідування фактів можливої присутності в Канаді воєнних злочинців, у тому числі вихідців із України і країн Балтії, була створена так звана Комісія Дешена. За результатами вивчення архівних матеріалів і допиту свідків у Канаді й Західній Європі комісія підготувала звіт, у якому жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів під час Другої світової війни. Також було визнано, що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді, і не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.

Перед тим Нюрнберзький процес, який тривав із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946-го і розглядав воєнні злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння бійцями дивізії воєнних злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті, і жоден боєць «Галичини» не був засуджений за участь у дивізії.

У вересні 2020 року апеляційний суд визнав законним висновок Українського інституту національної пам’яті про те, що символіка дивізії «Галичина», зображення давнього герба Галичини (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі), не є нацистською.