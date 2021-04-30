МЗС прокоментувало марш на честь дивізії «СС Галичина»

Міністерство закордонних справ «рішуче засуджує» глорифікацію військ бойових формувань СС – про це йдеться в коментарі відомства щодо маршу до дня створення дивізії СС «Галичина».

«Пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні», – нагадують у відомстві.

Міністерство також вказало на те, що незабаром Україна буде відзначати пам’ять жертв нацизму серед українців та представників інших народів.

Україна відзначає День пам’яті та примирення 8 травня, в річницю капітуляції Німеччини в Другій світовій війні.

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«Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність української держави та суспільства», – зазначають у пресслужбі дипломатичного відомства.

28 квітня у Києві відбувся марш з нагоди річниці дня створення 14-ї добровольчої дивізії «Ваффен СС» «Галичина», ініційований праворадикальною організацією «С14», Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» та «Правим сектором».

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

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Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Серед істориків нема єдиної думки про те, чи брала участь 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина» у Голокості та інших воєнних злочинах під час Другої світової війни. Зокрема, історик Яна Примаченко розповіла Радіо Свобода, що «дивізійники пройшли британську перевірку на предмет причетності до воєнних злочинів». «Перевірку пройшли – звинувачень не було», – твердить Примаченко.

«Радянська влада зробила багато для дискредитації дивізії СС «Галичина». Дивізійникам вдалося уникнути репатріації до СРСР. Вони залишилися на Заході, проводили активну діяльність у діаспорі. Це псувало імідж Радянському Союзу, і треба було щось зробити, щоб їх дискредитувати», – наголошує Яна Примаченко.

У вересні 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті і його колишнього голови Володимира В’ятровича з надання висновку про те, що символіка дивізії «Галичина» (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі) не є нацистською.