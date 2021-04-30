Ізраїль засудив акцію до дня створення дивізії «Галичина» в Києві

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят засудив акцію до дня створення дивізії «Галичина», яка за участі кількох сотень осіб відбулася ввечері 28 квітня у Києві.

«Міністерство закордонних справ стурбоване вчорашнім парадом, проведеним в центрі міста Києва на честь створення дивізії СС «Галичина». Підрозділи Ваффен СС були причетні до деяких найгірших злочинів у часи Голокосту… Ми засуджуємо продовження прославляння нацистських колабораціоністів і сподіваємося, що український уряд однозначно засудить усі подібні явища і не допустить їх повторення», – написав речник.

28 квітня у Києві відбувся марш з нагоди річниці дня створення 14-ї добровольчої дивізії «Ваффен СС» «Галичина», ініційований праворадикальною організацією «С14», Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» та «Правим сектором».

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).



Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Серед істориків нема єдиної думки про те, чи брала участь 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина» у Голокості та інших воєнних злочинах під час Другої світової війни. Зокрема, історик Яна Примаченко розповіла Радіо Свобода, що «дивізійники пройшли британську перевірку на предмет причетності до воєнних злочинів». «Перевірку пройшли – звинувачень не було», – твердить Примаченко.

«Радянська влада зробила багато для дискредитації дивізії СС «Галичина». Дивізійникам вдалося уникнути репатріації до СРСР. Вони залишилися на Заході, проводили активну діяльність у діаспорі. Це псувало імідж Радянському Союзу, і треба було щось зробити, щоб їх дискредитувати», – наголошує Яна Примаченко.

У вересні 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті і його колишнього голови Володимира В’ятровича з надання висновку про те, що символіка дивізії «Галичина» (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі) не є нацистською.