Суд: УІНП не мав відповідати на звернення щодо символіки дивізії «Галичина»

Окружний адмінсуд Києва 27 травня визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті і його колишнього голови Володимира В’ятровича з надання висновку про те, що символіка дивізії «Галичина» (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі) не є нацистською.

Також суд зобов’язав Інститут нацпам’яті «утриматися від поширення таких висновків».

Копію рішення оприлюднив у фейсбуці Володимир В’ятрович.

«В оприлюдненому рішенні суду немає нічого про те, чи є символіка дивізії «Галичина» символікою націонал-соціалістичного тоталітарного режиму. Суд вирішив, що УІНП не мав відповідати на звернення громадянина щодо приналежності цієї символіки до нацистської. Хоча як УІНП як центральний орган виконавчої влади міг не надати відповіді громадянину для мене залишається загадкою», – написав він.

У рішенні суду вказано, що позовні вимоги задоволені частково.

Деякі російські ЗМІ подали цю новину як те, що суд визнав символіку дивізії «Галичина» нацистською. Суд такого рішення не ухвалював, а лише оцінив заяву В’ятровича, зроблену ним як керівником організації. Суд також стягнув з Інституту нацпам’яті України 960 гривень судових витрат.

Позов проти В’ятровича, депутата Верховної Ради і колишнього голови Інституту нацпам’яті, подав голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський.

Він вимагав притягнути В’ятровича до відповідальності за публічну заяву, що дивізія «Галичина» не має відношення до нацистського режиму. Але в задоволенні цієї вимоги позивачам було відмовлено.