Посол Німеччини: «жодні організації, які борються за Україну, не повинні асоціюватися» з підрозділами Ваффен СС

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен засудила акцію до дня створення дивізії СС «Галичина», яка з участю кількох сотень осіб відбулася ввечері 28 квітня у Києві.

«Підрозділи Ваффен CC брали участь у найважчих воєнних злочинах та Голокості під час Другої світової війни. Жодні волонтерські організації, які сьогодні борються та працюють за Україну, не повинні асоціюватися з ними», – написала Фельдгузен у твітері.

28 квітня у Києві відбувся марш з нагоди річниці дня створення дивізії СС «Галичина», ініційований праворадикальною організацією «С14», Всеукраїнським об’єднанням «Свобода» та «Правим сектором».

Серед істориків нема єдиної думки про те, чи брала участь 14-та гренадерська дивізія зброї СС «Галичина» у Голокості та інших воєнних злочинах під час Другої світової війни. Зокрема, історик Яна Примаченко розповіла Радіо Свобода, що «дивізійники пройшли британську перевірку на предмет причетності до воєнних злочинів». «Перевірку пройшли – звинувачень не було», – твердить Примаченко.

«Радянська влада зробила багато для дискредитації дивізії СС «Галичина». Дивізійникам вдалося уникнути репатріації до СРСР. Вони залишилися на Заході, проводили активну діяльність у діаспорі. Це псувало імідж Радянському Союзу, і треба було щось зробити, щоб їх дискредитувати», – наголошує Яна Примаченко.

У вересні 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті і його колишнього голови Володимира В’ятровича з надання висновку про те, що символіка дивізії «Галичина» (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі) не є нацистською.