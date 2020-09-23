Суд визнав законним висновок УІНП, що символіка дивізії «Галичина» не є нацистською

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті і його колишнього голови Володимира В’ятровича з надання висновку про те, що символіка дивізії «Галичина» (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі) не є нацистською.

Як повідомили у пресслужбі апеляційного суду, до Окружного адмінсуду звернулася позивачка «з проханням визнати протиправними дії Українського інституту національної пам’яті та його голови щодо надання інтернет-виданню «Страна.ua» тлумачення пункту 5 частини 1 статті 1 закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» щодо дивізії CC «Галичина»... , а також заборонити відповідачам пропаганду символіки дивізії 14-ї гренадерської дивізії військ СС «Галичина» з урахуванням подальших змін її назви».

Одночасно позивачка просила зобов’язати відповідачів спростувати інформацію щодо символіки дивізії «Галичина», додали у апеляційному суді.

«Суд першої інстанції позовні вимоги задовольнив частково. Визнав протиправними дії Українського інституту національної пам’яті та його голови в наданні висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС «Галичина» (1-ї Української дивізії УНА), відповідно до чинного законодавства України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення або публічне використання якої в Україні заборонено. Зобов’язав Український інститут національної пам’яті та його посадових осіб утриматися від вчинення дій щодо поширення вище зазначеного. В іншій частині позовних вимог відмовлено», – йдеться в повідомленні.

Не погоджуючись із цим рішенням, відповідач подав апеляційну скаргу, додали в суді. Колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду «задовольнила її, а рішення суду першої інстанції скасувала».

У суді пообіцяли невдовзі опублікувати підстави свого рішення.

Рішення Окружного адміністративного суду Києва було ухвалене 27 травня 2020 року.