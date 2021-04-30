У Зеленського засудили марш до річниці «Галичини» і хочуть звіту Кличка

Офіс президента України Володимира Зеленського виступив із заявою, в якій засудив недавній марш у Києві з нагоди річниці створення фронтової дивізії військ СС «Галичина» як пропаганду тоталітарних режимів і заявив, що очікує звіту про обставини цього маршу від міського голови Києва Віталія Кличка.

«Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей», – мовиться в заяві.

«Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ «Ваффен-СС» і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери нашої держави вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства в Україні матимуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна», – заявили також в офісі президента.

«Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості», – заявляють на Банковій.

Там також висунули претензії до Віталія Кличка, який є київським міським головою і головою Київської міської державної адміністрації. Відразу після приходу Зеленського до влади в його оточенні намагалися позбавити Кличка другої з цих посад і поставити на неї когось із прихильників нинішнього президента, хоча єдність цих посад у Києві визначена законодавством.

«Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей», – заявили в офісі Зеленського.

28 квітня в Києві відбувся марш з нагоди річниці дня створення 14-ї добровольчої дивізії «Ваффен СС» «Галичина». Його ініціювали організації «Суспільство майбутнього» і «Основа майбутнього», в які навесні 2020 року переформатувалася праворадикальна організація «С14», Всеукраїнське об’єднання «Свобода» і рух «Правий сектор».

Цей марш уже широко засудили в Україні і в світі – зокрема, посол Німеччини в Україні й Міністерство закордонних справ Ізраїлю.

Українська дивізія «Галичина», або 14-а гренадерська дивізія фронтових військ СС «Галичина», входила у склад військ «Ваффен СС» Німеччини у 1943–1945 роках і була, за ідеєю, військовим, а не каральним формуванням. Про її створення 28 квітня 1943 року оголосила німецька окупаційна влада на території Східної Галичини, яка тоді входила до складу німецького Генерал-губернаторства (схід і захід України мали різний окупаційний режим у роки Другої світової війни).

Дивізія входила до структури не загальних СС (Allgemeine SS), які брали участь у Голокості й інших каральних операціях на окупованих територіях, а до так званих Військ СС (Waffen SS) і була призначена для бойових дій на фронті поруч із Вермахтом.

Серед істориків нема єдиної думки про те, чи брала участь дивізія «Ваффен СС» «Галичина» у Голокості й інших воєнних злочинах під час Другої світової війни. Зокрема, про таку участь твердять Росія і проросійські сили.

Тим часом історик Яна Примаченко розповіла Радіо Свобода, що «дивізійники пройшли британську перевірку на предмет причетності до воєнних злочинів». «Перевірку пройшли – звинувачень не було», – каже Примаченко. За її словами, для дискредитації дивізії «Галичина» багато зробила радянська влада.

У Канаді на вимогу Фонду Візенталя, який розшукує нацистських злочинців, і деяких членів парламенту країни 1986 року для розслідування фактів можливої присутності в Канаді воєнних злочинців, у тому числі вихідців із України і країн Балтії, була створена так звана Комісія Дешена. За результатами вивчення архівних матеріалів і допиту свідків у Канаді й Західній Європі комісія підготувала звіт, у якому жоден із емігрантів-колишніх учасників дивізії «Галичина» не був визнаний винним у скоєнні воєнних злочинів під час Другої світової війни. Також було визнано, що членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді, і не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.

Перед тим Нюрнберзький процес, який тривав із 20 листопада 1945 року до 1 жовтня 1946-го і розглядав воєнні злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння бійцями дивізії воєнних злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті, і жоден боєць «Галичини» не був засуджений за участь у дивізії.

У вересні 2020 року апеляційний суд визнав законним висновок Українського інституту національної пам’яті про те, що символіка дивізії «Галичина», зображення давнього герба Галичини (золотий лев із трьома коронами на блакитному тлі), не є нацистською.