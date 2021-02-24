Мерія Харкова знову відновила назву проспекту Маршала Жукова. Відповідне рішення ухвалили 24 лютого на сесії Харківської міської ради.

«Такий крок спрямований на увічнення історичної пам'яті Георгія Жукова як особи, діяльність якої пов’язана з опором і вигнанням нацистських окупантів з території України», – заявили в мерії.

Депутати ухвалили звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням затвердити Єдиний національний реєстр пам’ятників Другої світової війни 1939-1945 років, щоб виключити надалі різночитання в Законі України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки».

Харківська міська рада також планує звернутися до судових інстанцій і оскаржити попередні судові рішення про правомірність ухвалення міськрадою рішень про відновлення назви об’єкта топоніміки «проспект Маршала Жукова».

Проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації.

Міськрада прагне повернути проспектові ім’я Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України.

Харківська міськрада вперше перейменовувала проспект Григоренка на Жукова в червні 2019 року. Суд назвав рішення мерії незаконним.

11 лютого 2021 року Верховний суд України відхилив касаційну скаргу Харківської міської ради у справі про першу спробу перейменувати проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові.

26 лютого 2020 року міська рада Харкова вдруге перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. У цій справі Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові відмовив Харківській міськраді в задоволенні апеляції на попереднє рішення суду першої інстанції, який скасував перейменування.