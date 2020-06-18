Харків: суд знову визнав протиправним перейменування проспекту на честь Жукова

Харківський окружний адміністративний суд 18 червня визнав протиправним та недійсним рішення міської ради про перейменування центрального проспекту на честь маршала СРСР Георгія Жукова. Про таке рішення суду повідомляють міські ЗМІ.

Таким чином суд задовольнив позов харківського осередку партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

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«Позов задовольнити. Визнати протиправним та незаконним рішення Харківської міської ради від 26.02.2020 року №2075/20», – йдеться в рішенні суду.

Воно набуде чинності після збігу терміну на подачу апеляції.

26 лютого міська рада Харкова знову перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект маршала Жукова. За відповідне рішення проголосували 52 депутати.

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У червні 2019 року Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту імені Георгія Жукова. Ця вулиця була перейменована на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в межах декомунізації.

У листопаді Харківський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова.