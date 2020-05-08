Шуфрич пропонує Раді скасувати заборону на «георгіївську стрічку»

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Нестор Шуфрич зареєстрував у парламенті законопроєкт про скасування заборони на «георгіївську стрічку». Відповідний документ з’явився на сайті Верховної Ради 8 травня.

Документ має назву «Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення доповнення до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виготовлення та пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки». Його текст наразі недоступний.

«Георгіївська стрічка» була заборонена в 2017 році. За законодавством, через використання «георгіївської» (гвардійської) стрічки в Україні правопорушнику загрожує до 5100 гривень штрафу або адміністративний арешт строком до 15 діб з конфіскацією забороненої символіки чи предметів.

Читайте також: У поліції попередили: штраф і адмінарешт за використання «георгіївської стрічки» є чинними​

Виготовлення та поширення комуністичної і нацистської символіки, а також пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі терміном до десяти років із конфіскацією майна.

День пам’яті та примирення почали відзначати в Україні з 2015 року на виконання указу президента. День перемоги у Другій світовій війні відзначається 9 травня.