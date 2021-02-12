Верховний суд відхилив скаргу Харківської мерії про перейменування проспекту Григоренка в Жукова – депутат

Верховний суд відхилив скаргу Харківської міської ради в справі про перше перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові, повідомив депутат міської ради Ігор Черняк у фейсбуці ввечері 11 лютого.

«Касаційна скарга міськради залишена без задоволення, а постанова апеляційного суду від 8 листопада 2019 року – без змін… Розгляд законності другого перейменування ще триває в апеляційному суді, проте перемога у Верховному – безумовно надихає», – написав Черняк.

Верховний суд офіційно не повідомляв про своє рішення. Мерія Харкова також не коментувала ухвалу.

У червні 2019 року Харківська міська рада проголосувала за повернення проспекту імені Георгія Жукова. Ця вулиця була перейменована на честь генерала і дисидента Павла Григоренка в межах декомунізації.

У листопаді Харківський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова.

26 лютого 2020 року міська рада Харкова знову перейменувала проспект Петра Григоренка в проспект маршала Жукова. За відповідне рішення проголосували 52 депутати.