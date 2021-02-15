Харківська міськрада програла черговий суд щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова

Харківська міська рада програла черговий суд щодо свого перейменування проспекту імені дисидента і правозахисника Петра Григоренка на ім’я радянського маршала Георгія Жукова.

Другий апеляційний адміністративний суд у Харкові відмовив Харківській міськраді в задоволенні апеляції на попереднє рішення суду першої інстанції, який скасував таке перейменування, і залишив те рішення без змін.

Ідеться про ухвалу Харківського окружного адміністративного суду від 18 червня 2020 року, якою рішення міської ради було визнано протиправним і скасовано і яке міськрада нині оскаржувала. Це була друга спроба міськради надати проспектові Григоренка ім’я Жукова, яке цей проспект мав раніше з радянських часів.

Нинішнє рішення ще може бути оскаржене в касаційному порядку.

Тим часом 11 лютого Верховний суд України відхилив касаційну скаргу Харківської міської ради в аналогічній справі про першу спробу перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова в Харкові. Касаційна інстанція залишила цю скаргу міськради без задоволення, а постанову апеляційного суду від 8 листопада 2019 року без змін.

Тоді Харківський апеляційний адміністративний суд відхилив скаргу міської ради на рішення суду першої інстанції, який визнав незаконним перейменування проспекту імені Петра Григоренка на проспект імені маршала Жукова.

Але 26 лютого 2020 року міська рада Харкова вдруге перейменувала проспект Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова. Це рішення, як згадано вище, теж скасував суд, і нині це підтвердила апеляційна інстанція.

Перед тим Харківська міськрада вперше перейменовувала проспект Григоренка на Жукова в червні 2019 року.

Цей проспект був перейменований на честь генерала і дисидента Петра Григоренка в процесі декомунізації 2016 року рішенням Харківської обласної державної адміністрації. Харківська міськрада, в якій чималий вплив мають проросійські і пострадянські сили, що гуртувалися навколо колишнього міського голови, небіжчика Геннадія Кернеса, намагалася протистояти цьому. Міськрада прагнула повернути проспектові ім’я «маршала-м’ясника» Георгія Жукова, якого вважають одним із найкривавіших полководців часів Другої світової війни і ненависником України, – що, за словами юристів, суперечило законові.