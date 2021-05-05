З початку року Київ відвідали понад 100 тисяч іноземних туристів – КМДА

З початку року столицю України відвідали 116 тисяч іноземних туристів, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Попри всі перепони, спричинені пандемією, іноземні туристи все одно відвідують Київ. Цьогоріч найбільше туристів, за даними Держприкордонслужби, приїхало до столиці з Білорусі – 10,5 тисячі осіб. Також 8,9 тисячі осіб приїхало з Ізраїлю та 8,3 тисячі – з Туреччини», – повідомила Марина Хонда.

За її словами, до переліку країн, звідки приїхало найбільше туристів, увійшли США, Індія, Німеччина, Велика Британія, Франція та Грузія. Окрім цього, за попередніми підрахунками, столицю відвідало і близько 300 тисяч внутрішніх туристів.

Туристичний збір на початок травня, кажуть в КМДА, склав 11 мільйонів 670 тисяч гривень.

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