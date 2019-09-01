Історія України. Чому окремі національні музеї досі пропагують імперську версію Кремля?

(Рубрика «Точка зору»)

Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак

Розпочався новий навчальний рік. Отже, ще одне покоління юних українців вивчатиме державну історію своєї Батьківщини, яка починається з тисячолітньої України-Руси, а не міфічної «Киевской Руси – колыбели трех братских народов».

Ще 1904 року Михайло Грушевський науково обґрунтував такі висновки: «Київська держава, право, культура (10–14 століття – ред.) були утвором одної народності, українсько-руської». І цим безумовно спростував вікову імперську версію «общерусской історії». Бо переконливо довів, що «общерусской історії не може бути, як нема і «общерусской» народності».

Саме за такою логікою видатного історика сьогодні українські школярі вивчають історію своєї держави: «Серцем нашої держави є стародавня столиця Київ. Саме довкола Києва збирались праукраїнські племена в могутню державу середньовічної доби Русь-Україну» (цитата з підручника історії для 5-го класу).

Але діти здобувають знання з історії не лише на уроках. Позаяк навчальною програмою для освітніх закладів передбачено обов’язкове відвідування музеїв.

І ось під час таких відвідувань неминуче ставатиметься халепа. Адже в переважній більшості українських музеїв досі пропагують історію у старорежимному імперському (тобто общерусском) форматі.

Інакше кажучи, у школі діти вивчають, що історія Батьківщини починається з Русі-України – могутньої держави 10–13 століть, утвореної українським етносом. І тому для них цілком зрозуміло, чому саме «продовжуючи тисячолітню традицію державотворення» 1991 року було проголошено Акт про незалежність України.

А на екскурсіях, приміром, у Музеї історії міста Києва чи Національних заповідниках Софія Київська та Києво-Печерська лавра їм розкажуть про давньоруську (або давньослов’янську) державу Київська Русь, про давньоруський народ, давньоруську мову… і далі все за схемою, якою оперує нині російський президент, російська частина «Вікіпедії», і яку видатний історик Михайло Грушевський ще 1904 року обґрунтовано називав не інакше як «баламутством».

У навчальній програмі Міносвіти зазначено, що «метою базової загальної освіти є виховання патріотів України».

А яку ж тоді мету сповідують українські музейники, пропагуючи на 6-му році війни міфи, які працюють на російського агресора?

Мовознавець, викладач Колумбійського та Єльського університету Юрій Шевчук постійне поєднання в Україні української та російської мов влучно назвав «мовною шизофренією».

За такою аналогією вінегрет з української та імперської версій історії можна назвати не інакше як ідеологічної шизофренією.

Ми порушували цю тему впродовж останніх трьох років у багатьох публікаціях:

Конституція України і музейники: звідки взялися у Софії Київській однодумці Володимира Путіна?

Києво-Печерська лавра. Кому служать лаврські музейники?

Київ горщиків і черепків. «Русский мир» та особливості екскурсії в Музеї історії Києва

Але жодних змін у стандартах роботи означених музеїв не відбулося.

І тому перебуваємо у повному нерозумінні: як довго процвітатиме подібна «державотворча» діяльність музейників. Котра – і це більш ніж очевидно – працює на поділ українців, України, на зловісний «русский мир» і в перспективі на ідею Путіна щодо відтворення імперії.

Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак – журналісти

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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