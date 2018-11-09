Українська мова і церква: Нестор Літописець – перший історик України-Руси

(Рубрика «Точка зору»)

ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ

Ірина Костенко, Марина Остапенко

«Рідна мова і рідне письменство – єдиний скарб, що лишився українському народові од далеких прадідів, – писав академік Сергій Єфремов. – Хто ми? Чиї сини? Яких батьків? – категоричну відповідь на це питання дало наше письменство».

Отже, шановні читачі, вітаємо з Днем української писемності та мови! Нагадаємо, що 1997 року указом президента України встановлено відзначати це свято «щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця».

Чому саме Нестора Літописця? – задумалися ми і вирішили відвідати Національний заповідник «Києво-Печерська лавра». Адже 900 років тому преподобний Нестор був ченцем цієї обителі.

На жаль, ідея виявилася хибною, бо годинна екскурсія «збагатила» нас лише двома скупими тезами:

«В пещерах был похоронен Нестор Летописец».

«Нестор Летописец – автор «Повести временных лет».

Крапка.

Річ у тім, що лаврські екскурсії незмінно орієнтовані на ідею «общерусскости» Печерської обителі. Формат цієї ідеї вкрай нетерпимий до популяризації української історії. Через це тему «Нестор Літописець і давня українська література» екскурсоводи ретельно замовчують. Як і багато чого іншого. Докладніше про це йдеться у статті «Що замовчують екскурсоводи у Києво-Печерській лаврі».

Тоді ми звернулися до праць поважних українських істориків і пропонуємо вам, шановні читачі, і вам, панове екскурсоводи, коротку добірку інформації щодо ролі преподобного Нестора в українській історії, мові та літературі.

«Нестор Літописець – перший історик України-Руси, автор «Повісті минулих літ», що є головним джерелом вивчення нашої стародавньої історії», – вважає доктор історичних наук Ігор Гирич.

«У «Повісті» Нестор пов’язує історію України з історію світу… Ідею єдности і політичної незалежности Української держави проголосив Нестор у часи, коли вже йшов швидкими темпами процес розподілу тодішньої держави на окремі землі», – зазначала історик Наталія Полонська-Василенко.

«Якщо у Нестора написано: «цариця», «у отця» і т.д. – треба визнати, що це написано українцем», – наголошував історик, перший ректор Університету святого Володимира Михайло Максимович.

«Нестор Літописець – українець. І в побуті користувався українською мовою. Саме з цієї причини українська лексика ллється суцільним потоком у «Повісті»: жито, колодязь, зоря, посаг, сварити, приязнь, туга, сором, стріха, рілля, рало…» – вважає один с найкращих знавців руських літописів професор Василь Яременко і, до речі, стверджує, що у «Повісті» Нестора «немає жодного російського слова». «Повість» це не просто пам’ятка нашої писемності. Вона є букварем нашої національної свідомості».

І насамкінець. Михайло Драгоманов у доповіді на літературному конгресі в Парижі 1878 року сказав: «Що стосується Літопису Нестора, Слова про похід Ігоря і т.д., то ці твори були безпосередніми плодами місцевого життя стародавньої України. Ці твори започатковують українську літературу».

Цього дня, шановні читачі, також є сенс відвідати Національний заповідник Софія Київська. Адже на стінах собору збереглися тисячолітні графіті (видряпані написи), які є найдавнішими юридичними свідченнями мови Русі.

Ви можете взяти екскурсію, але візьміть до уваги, що тамтешні екскурсоводи поки що також стоять на ідеологічній платформі «общерусскости».

І тему давності української мови незмінно та ретельно замовчують.

«Графіті здебільшого написані церковнослов’янською мовою», – розкажуть екскурсоводи (і зачитають вам повідомлення про смерть Ярослава Мудрого майже по-російськи).

Так, в основі графіті мова церковнослов’янська. Але писали їх різні люди, які не завжди досконало володіли церковнослов’янською (тодішньою літературною). І там, де бракувало знань, використовували слова та форми розмовної мови. Про те, що вона була саме українською, а не якоюсь іншою, свідчить багато мовних особливостей текстів графіті. Наприклад, кличний відмінок у звертаннях (Пантелеймоне, Софіє, Онуфріє), чоловічі імена в давальному відмінку мають закінчення -ові, -еві (Василеві, Павлові), ім’я Володимир пишеться лише (!) з повноголоссям -оло- і так далі.

Це є незаперечним свідченням того, що тисячу років тому кияни розмовляли українською. Видатні науковці Кримський, Максимович, Житецький, Шевельов, Шахматов фахово обґрунтували це у своїх численних працях. (Докладніше ми писали про це в публікаціях «Київські князі розмовляли українською» та «Ярослав Мудрий, косоворотка та музейники Софії Київської. Хто тримає цей союз»)

Тому, шановні читачі, вітаємо з Днем української писемності та мови. Наша мова, як означив класик «запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики і квіткових пахощів». Ці справедливі епітети, безумовно, спричинені часом, бо українська мова – одна з найдавніших у світі.

Тож святкуємо і віримо, що недалеко ті часи, коли і в Лаврі і в Софії екскурсоводи натхненно розповідатимуть про древність українського роду та його мови.

До речі, впевненості цьому надає нещодавнє визнання Константинополем первинності української церкви. А не російської. І, звісно, надання Україні томосу.

Ірина Костенко, Марина Остапенко – журналісти

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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