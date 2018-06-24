Чи свідчить архітектурна спадщина Києва про «європейськість» мера Кличка і міністра культури Нищука

Історичний центр повинен залишатися

незмінним. Ми повинні зробити все, щоб

зберегти Київ таким, яким він був раніше,

зберегти для наших нащадків».

(Віталій Кличко, мер Києва)

Здавалося б, що може бути спільного у столичного мера Віталія Кличка і міністра культури Євгена Нищука з комуністичними вождями 30-х років Затонським та Постишевим? Адже їх розділяє майже століття часу, і – головне – комуністи кермували у поневоленій країні, а нинішні можновладці порядкують у незалежній.

Але попри це одних і других поєднує істинно пролетарська пристрасть до руйнування культурної спадщини. Єдина різниця – комуністи нищили історичні будівлі з ідеологічних міркувань і проголошували, що будують соціалістичну столицю. А нинішня влада пускає під ніж рештки пам’яток з бізнесових розрахунків й усміхнено заявляє, що створює європейську столицю.

Панове Кличко і Нищук, дозвольте поінформувати вас, що кожна європейська столиця перш за все славиться та пишається своєю історією. І тому береже та леліє архітектурну спадщину, яка цю історію правдиво представляє.

Саме для свідкування справжньої історії у Берліні і Варшаві відбудували і дотепер відбудовують понищені ще під час Другої світової історичні пам’ятки. А Київ з вашого благословення, панове можновладці, сьогодні безповоротно втрачає те, що вціліло у жахливі комуністичні і воєнні часи.

В українській столиці стоять у руїнах безцінні будівлі, які є свідками численних історій слави Києва та киян. Назвемо лише три з найбільш поруйнованих і знакових пам’яток..

1. Софіївська 20/21. У січні 1918 року з балкону цієї будівлі Михайло Грушевський проголосив IV Універсал Української Центральної Ради: «Народе України! Твоєю силою, волею, словом стала на Землі українській вільна Українська Народна Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх..»

Отже, ця двоповерхова кам’яниця є свідком найважливішого, що може бути в літописі держави – проголошення Незалежності.

На додачу до цього історична будівля стоїть на відстані пару десятків метрів від тисячолітньої Софії Київської, тобто у буферній зоні, де неприпустиме будь-яке будівництво.

Панове Кличко і Нищук, ви, безумовно, добре поінформовані, що підконтрольні вам відомства, плюнувши на українське та міжнародне законодавство, обґрунтували будівництво на місці історичної кам’яниці висотного офісно-житлового комплексу. І тому для вас точно не таємниця, з якою метою у пам’ятці регулярно організовують пожежі.

2. Мала Житомирська 14 а, б. За цією адресою доживає останні дні будинок, котрий береже пам’ять про видатного художника Олександра Мурашка (1875–1919). На початку ХХ століття це прізвище знала вся культурна Європа. Гучний успіх супроводжував виставки Мурашка у Венеції, Відні, Берліні, Мюнхені, Кельні. Амстердамі… Мистецтвознавець Федір Ернст називав його «першим і справжнім європейцем в українському мистецтві ХХ століття». Сьогодні роботи Мурашка є окрасою найіменитіших мистецьких колекцій Амстердама, Нью-Йорка, Берліна. Будапешта і Женеви.

А садиба (точніше її рештки) на Малій Житомирській – єдина будова, яка свідчить про київську історію життя всесвітньо відомого митця.

3. Ярославів Вал, 15 б. 129 років тому в цьому будинку народився киянин, якого знає весь світ. Інженерний геній ХХ століття, Містер Гелікоптер, Людина, що поєднала континенти – Ігор Сікорський.

За своє життя конструктор створив понад 40 основних типів літаків і 20 основних типів гелікоптерів. Серед останніх – знаменита модель S-92, якою донині користуються президенти США.

Сьогодні вертольоти Ігора Сікорського (1889–1972) обслуговують як військову так і цивільну авіацію більш ніж у 50 країнах світу.

Але перший гелікоптер в історії людства конструктор створив на подвір’ї своєї київської садиби.

Сьогодні у цих руїнах ще животіє пам’ять про уславленого на весь світ киянина. Але регулярні замовлення пожеж у будові переконливо свідчать, що садибі лишилися лічені дні.

Панове Кличко і Нищук, європейці у будівлях із такими історіями створюють музеї, які стають туристичними мекками. Окрім слави і честі це приносить ще й чималі прибутки (звісно, не особисті, а державні).

Сьогодні саме вас, панове можновладці, Закон і посадові обов’язки зобов’язують берегти і захищати культурну спадщину.

Але руїни київських пам’яток свідчать про ваше наплювацьке ставлення і до історії столиці, і до законів держави.

І ви при цьому проголошуєте, що будуєте європейську столицю? Даруйте, але у Європі такі діяння називають інакше – варварством.

​Ірина Костенко, Марина Остапенко – журналісти

У тексті збережено виділення, зроблені авторами

(ПРИМІТКА: Радіо Свобода готове надати можливість висловитися особам, які згадані у цій статті)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

Матеріали з циклу «ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ»:

Вкрадена українська святиня й досі у Москві. Богородиця Володимирська чи Вишгородська?​

Що замовчують екскурсоводи у Києво-Печерській лаврі (до 300-ліття великої лаврської пожежі)​

Провінційні комплекси Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького

Політика Кремля і вища освіта України. Як роз’єднати цей союз?​

Московські холопи і музейна справа України

Українська мова і подвійна мораль у КПІ імені Сікорського

Як вилучити малоросійський канон з українського простору НХМУ

Малоросійські штампи Національного художнього музею України

Яка національність Національного музею «Київська картинна галерея» (колишнього Музею російського мистецтва)?

Києво-Печерська лавра. Кому служать лаврські музейники?

Київські князі розмовляли українською. Музейники це замовчують