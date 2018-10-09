Войовнича Валькірія чи Матір Божа. Хто повинен захищати Київ?

(Рубрика «Точка зору»)

ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ

Ірина Костенко

Згідно з вимогою закону, монумент «Батьківщина-мати» підлягає декомунізації. Зі щита планують зрізати герб СРСР і нині обмірковують як це краще зробити та чим затулити новоутворену шестиметрову діру. Підрахували вже і приблизну вартість робіт – від 500 тисяч гривень і далі..

Але дотепер без жодних варіантів відповіді лишається головне питання – а що з цього вийде? Що символізуватиме металева жінка з оголеним мечем і дірявим щитом на дніпровських кручах, поруч із найдревнішим українським монастирем – Києво-Печерською лаврою? (Нинішня московська залога в обителі, зрозуміло, є тимчасовою).

Доречно нагадати, що краєвид із величною дзвіницею й десятками золотоверхих церков обабіч впродовж віків був найпопулярнішою візиткою Києва. Через це комуністи саме тут вирішили встановити монумент 1981 року. І не прогадали – 100 метрова фігура кардинально змінила знамениті обриси «святих київських гір». І стала уособленням здоровенного стража тоталітарної системи.

Комуністичні часи минули і Верховна Рада ухвалила Закон, яким «від імені Українського народу засудила тоталітарні режими… та встановила порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму».

І тому мегаскульптурі конче настав час змінювати імідж. Але робити це сьогодні належить з неодмінним урахуванням місця і міста.

Щодо останнього варто нагадати важливу річ: протягом багатьох віків аж до приходу комуністичної влади Київ називали «святим містом». Ця традиція іде ще від апостола Андрія – дві тисячі років тому він першим провістив сакральну природу Києва. У ХІ столітті у знаменитій промові «Слово про закон і благодать» перший руський митрополит Іларіон возвеличив Київ як «город святий всеславний».

Ще пізніше середньовічний поет Себастіан Кленович закликав пам’ятати, що «Київ в Русі важить стільки, скільки для всіх християн Рим стародавній колись». І тому реконструкція монумента має обов’язково враховувати віковічну сутність «матері міст руських».

З огляду на це, яким може бути новий образ найвищої киянки? Підказку відповіді я знайшла у тому ж таки «Слові про закон і благодать». Митрополит Іларіон, величаючи «город святий і всеславний» повідомляє, що його «доручено Святій Богородиці». То чому б на цій підставі не створити проект реконструкції?

До речі, за останні півстоліття у декількох містах світу було споруджено монументальні сакральні скульптури. Нещодавній приклад – 35-метрова статуя Ісуса Христа у Польщі. Її називають найвищою у Європі. Або, приміром, 45-метрова скульптура Діви Марії у столиці Еквадору, Кіто.

Незаперечно, що всі ці проекти були досить коштовними. Але: «У світі такі скульптури поставали з нуля і – відповідно – були високо бюджетними. У Києві ситуація інакша, бо йдеться про реконструкцію, – стверджують фахівці інституту імені Патона, які 1981 року здійснювали монтаж і зварювання монумента. – Загалом втілення саме такого нового образу потребуватиме не надто великої кількості змін і коштів. Особливо, коли до останнього долучити громадський контроль».

Отже, з огляду на все це вимоги закону можна виконати не формально, а відповідно до споконвічного статусу «матері міст руських». І таким чином відновити пам’ять про божественну зверхність над Києвом та окрасити «святе місто» символом справжньої берегині.

Ірина Костенко – журналістка

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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