Полтавська битва та українська історія. Вирішальне слово за Мінкультом

(Рубрика «Точка зору»)

ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ

Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак

«Реконструкція Полтавської битви: задоволення отримали дорослі і діти» – новину під таким заголовком ми прочитали днями в одній з полтавських газет.

І замислились.

А від чого ж дорослі і діти отримали задоволення – від святкування однієї з найбільших катастроф в історії своєї держави, яка на два століття зупинила поступ до незалежності?

Гм... Значить, у державному Музеї «Поле Полтавської битви» нічого не міняється і губернія продовжує величати імперію.

(Докладно на цю тему ми писали у статті «Музей «Поле Полтавської битви». Чому влада України не реагує на загрозу національній безпеці»).

Першу реконструкцію Полтавського бою робив для Катерини ІІ її коханець Потьомкін. Цариця була у захваті, розпорядилася повторити «на біс» і виходить, що з її подачі цей «біс» верховодить у Полтаві до сьогодні. Угамувати ж імперські цирки «во славу русского оружия» не може ані 28-й рік незалежності ані 6-й рік російської агресії в Україні.

Нагадаємо, після Полтавської битви Україна стала колонією Москви. Ця баталія, як означив доктор історії Ігор Гирич «стала символом поразки і багаторічного приниження, на якому імперія виховувала рабське почуття провини українців перед «старшим братом»… «Полтава стала вододілом між українською і російською національними ідеями», – наголошує історик.

Саме для підпорядкування України російській ідеї імперія впродовж століть плекала міфотворчість про «славу русского оружия под Полтавой». І в результаті виплекала в багатьох українців почуття «собачого обов’язку перед Москвою», – як зазначив Михайло Грушевський. Очевидно, що виконанням саме цього обов’язку і керувались організатори нещодавньої реконструкції.

Яким чином можна позбутися цієї біди, котра невтомно сепарує громадян України і в такий спосіб закладає міну у цілісність держави?

Пропозиція для Міністерства культури

Вважаємо, що сьогодні вкрай необхідним є створення в Україні спільного бачення кожного українця на ключові події української історії. На нашу думку, починати цю роботу потрібно спростуванням трьох головних імперських небилиць – «Київська Русь – спільна колиска трьох братніх народів», «Переяслався рада – возз’єднання України з Росією» та «Полтавська битва – слава російської зброї». Байками саме на ці теми імперія виховала численні покоління слухняних малоросів.

До речі, днями Леонід Кучма на зустрічі з членами клубу керівників Литви назвав найбільшу з українських проблем. Вона, як вважає екс-президент, полягає у тому, що «історія України писалася в Москві, і герої України були намальовані в Москві… І якщо у нас не буде своєї пам’яті (історичної – ред.), то будемо жити по чужій».

Як свідчить історія, життя «по чужій пам’яті» завжди веде незалежну державу до чергового «возз’єднання».

Тому якнайшвидше чекаємо від Міністерства культури (саме йому підпорядковуються музейні заклади) інформації щодо підтримання нашої пропозиції. Не маємо жодних сумнівів, що її реалізація на 28-му році незалежності і 6-му році російської агресії зрештою допоможе державним музеям за державний кошт пропагувати історію, котра працюватиме на єдність і силу України.

Ірина Костенко, Марина Остапенко, Лариса Мудрак – журналісти

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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