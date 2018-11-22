Керівництво КНУ і Голодомор: університет й досі вшановує організатора геноциду 1932–1933 років

(Рубрика «Точка зору»)

ТЕСТ НА ДЕРЖАВНІСТЬ

Ірина Костенко, Марина Остапенко

Шановні викладачі і студенти Київського національного університету імені Шевченка, допоможіть зрозуміти.

На фасаді гуманітарного корпусу КНУ донині красується меморіальна дошка на честь комуніста Володимира Затонського – одного з організаторів Голодомору в Україні.

Як ви вважаєте, про що це свідчить? Про зневагу ректора Леоніда Губерського до українських законів, про вірність ленінським ідеалам, чи про солідарність з Державою думою Росії, яка не визнає факту Голодомору в Україні?

Загалом цю тоталітарну пам’ять на фасаді головного (!) закладу вищої освіти країни мали утилізувати одразу після проголошення Незалежності України. Але в КНУ тоді на таке не пішли і більш того: большевицького комісара вирішили не чіпати навіть після ухвалення у 2015 році Закону про декомунізацію.

За які ж діяння відбувається таке пошанування Володимира Затонського?

За те що керував збройним повстанням у Києві проти УНР чи за боротьбу проти Центральної Ради?

А можливо, за участь в організації Голодомору-геноциду в Україні, бо 1932 року Затонський відповідав за виконання хлібозаготівель у Київській області.

Ще Затонський на посаді наркома освіти УРСР заповзявся долати «штучний бар’єр між українською та російською мовою» і для цього ліквідував традиційний український правопис. На рівні урядових постанов було заборонено сотні українських слів, синтаксичних конструкцій, граматичних форм, правописних правил… На їхнє місце комуністи втулили російські відповідники. І в такий нечуваний доти спосіб Затонський розв’язав війну у самій мові. На превеликий жаль, вона триває і дотепер (згадайте хоча б баталії на тему нового проекту правопису).

Знесення світового шедевру архітектури – Михайлівського Золотоверхого – також у «послужному списку» большевицького комісара.

«Це було велике потрясіння для Києва, – пише історик Кирило Третяк. – Нищення собору приголомшило усіх городян. Народний комісар освіти В. Затонський постійно квапив науковців, які займалися зняттям настінного живопису. Гнівні листи наркома, в яких він називає мистецтвознавців, що намагалися врятувати хоч щось від руйнування, «любителями старья», і сьогодні є свідченням тотального державного нігілізму тих часів».

Це далеко не повний перелік, але і його цілком достатньо для запитання пану Губерському: за які саме заслуги перед Україною Київський національний університет імені Шевченка вшановує комуніста Затонського?

І до речі. Вже понад рік ми пишемо публікації в рубриці «Тест на державність», де порушуємо проблему радянських ідеологічних стандартів, що дотепер переважають у роботі музейних закладів України. Наші статті мають велику підтримку читачів. І жодної – серед музейних працівників.

На 27-му році Незалежності у більшості музеїв держави продовжують пропагувати історію України на імперсько-радянських засадах «русского мира». Приміром, музейники Софії і Лаври дотепер не визнають Україну правонаступницею тисячолітньої Руси-України:

Конституція України і музейники: звідки взялися у Софії Київській однодумці Володимира Путіна?

Києво-Печерська лавра. Кому служать лаврські музейники?

За такою ідеологічною затятістю музейних працівників ми вбачаємо Вашу, пане Губерський, підтримку. Адже поки Ви бережете пам’ять Затонського, музейники бережуть і пропагують його комуністичне вчення.

Наведемо цитату з виступу Затонського на сесії Всеукраїнської академії наук (1934 рік):

«Ми будуємо на Україні культуру соціалістичну, що її носієм є український пролетаріат. От чому ми так різко розходимось в будівництві української культури з тими, хто намагається протягти безперервну «золоту нитку» від великокняжої Київської України-Руси через Петра Могилу, «батька» Хмельницького й Центральної Ради до наших днів».

Отже, що на це скажете, пане Губерський?

Ірина Костенко, Марина Остапенко – журналісти

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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