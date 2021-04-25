Призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де РПЦ – Епіфаній про візит Вселенського патріарха

Очікуваний візит Вселенського патріарха Варфоломія до України призведе до усвідомлення, де Українська православна церква, а де Російська, сказав предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Як сказав він у «Суботньому інтерв’ю», це буде друга хвиля такого усвідомлення після першої, яка настала після надання ПЦУ Вселенським патріархатом томосу про канонічну автокефалію і статус помісної церкви України на початку 2019 року.

За його словами, ця друга хвиля буде більшою, ніж перша, тому в Російської православної церкви і її української філії «є певний страх перед приїздом Вселенського патріарха до України».

«Цей візит відбувається на запрошення не тільки президента (України Володимира Зеленського – ред.), але й ПЦУ. Бо це канонічна територія Української православної церкви, відповідно до томосу. І тому ми запрошуємо Його Всесвятість, главу нашої материнської церкви», – сказав Епіфаній.

Зеленський запросив Вселенського патріарха відвідати Україну на День Незалежності 2021 року, коли зустрівся з ним у перебігу свого візиту до Туреччини в жовтні 2020 року.

Російська православна церква, і особливо її підрозділ в Україні, так звана Українська православна церква, що є частиною Московського патріархату, відразу виступили з критикою такого плану.