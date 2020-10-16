Зеленський запросив в Україну Вселенського патріарха Варфоломія Першого

Президент України Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою під час робочого візиту до Турецької Республіки взяли участь у молебні за Україну й оглянули Патріарший храм Святого Георгія, після чого зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм Першим, інформує офіційний сайт глави держави.
«Глава держави висловив подяку Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – мовиться в повідомленні.
«Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України», – сказав патріархові Зеленський.
Патріарх Варфоломій Перший зазначив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. Сторони розглянули 30-у річницю незалежності України як можливу дату візиту.
Зеленський повідомив, що під час зустрічі віч-на-віч із патріархом Варфоломієм детально обговорювалася ситуація на Донбасі.
Співрозмовники обговорили подальші кроки для зміцнення взаємодії України і Вселенського патріархату.
Це вже другий візит президента Володимира Зеленського до Вселенського патріархату, нагадали у пресслужбі глави держави.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ