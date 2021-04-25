За два роки до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій – Епіфаній

За два роки до Православної церкви України приєдналося близько 700 парафій, повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

Ведуча програми «Суботнє інтерв’ю» Інна Кузнецова зазначила, що громада в місті Сарата на Одещині мала проблеми з переходом до юрисдикції ПЦУ, «місцевий владика говорив про те, що вони дійшли до Верховного суду України». Вона поцікавилася, наскільки багато таких прецедентів.

«Зараз є багато прецедентів. Згідно зі статистикою, впродовж цих 2 років до ПЦУ приєдналося близько 700 парафій нових. І ми маємо сотні позовів, спорів, які розглядаються в різних судових інстанціях. Нещодавно ми отримали добру звістку щодо рішення ВСУ по одній із парафій в Хмельницькій області. Велика палата ВСУ ухвалила рішення, яким скасувала рішення, які були ухвалені Господарським судом й іншими нижчими інстанціями на користь РПЦ», – заявив митрополит.

Він додав, що це рішення дуже важливе, оскільки воно лягає в основу в подальшу правову практику.

«Усі інші суди нижчої інстанції повинні керуватися цим рішенням. Тобто складається певна така правова практика, на яку повинні зважати суди нижчої інстанції. І в більшості випадків всі ті судові спори, які зараз є, розв’язуються на користь тих громад, які ухвалили рішення про приєднання до ПЦУ», – додав предстоятель церкви.

Владика зазначив, що «є зараз декілька переходів, які не афішуються спеціально для того, щоб до кінця юридично оформити документи, а вже потім озвучити про те, що ці переходи відбулися».

Українська православна церква (Московського патріархату) наприкінці 2020 року повідомила, що має 12 374 релігійні громади – на 36 більше порівняно з попереднім роком.

Православна церква України тоді звітувала про наявність понад 7 тисяч парафій.

Православна церква України була створена з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.