МКІП: число релігійних громад ПЦУ становить понад 7 тисяч, УПЦ МП – майже 12 з половиною

В Україні нараховується 7097 релігійних організацій, які належать до структури Православної церкви України (ПЦУ), і 12410 – зі структури Української православної церкви, яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Про це йдеться в отриманій 28 грудня відповіді Міністерства культури та інформаційної політики на запит Радіо Свобода.

Статистичний звіт, на який посилається міністерство, містить застарілі майже на рік дані (станом на 01.01.2020). Вперше вони були оприлюднені в наказі Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.04.2020 № 1657.

«Для проведення богослужінь релігійні організації Православної церкви України використовували 5299 культових та пристосованих під молитовні будівель: 3673 культові будівлі та 1626 приміщень, пристосованих під молитовні. Українська православна церква у єдності з Московським патріархатом налічувала 12410 релігійних організацій, які своєму користуванні мали 11157 культових та пристосованих під молитовні будівель, зокрема 7804 культових будівель та 3353 приміщень, пристосованих під молитовні», – ідеться у відповіді.

У міністерстві також звернули увагу, що не мають даних про діяльність релігійних структур, які діють на тимчасово анексованій території Автономної Республіки Крим та на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Православна церква України була створена з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту. Але на цей час вона визнана чотирма з них, які перелічив Епіфаній, це, крім Вселенського патріархату, також Александрійський патріархат – один із найдавніших історичних патріархатів, Елладська православна церква (в Греції) і Кіпрська православна церква. Таким чином, ПЦУ залишається досягти визнання ще десяти православних церков.

Процес визнання новостворених канонічно церков іншими церквами, як правило, триває роками чи й десятиліттями. У випадкові з ПЦУ цьому процесові активно перешкоджає Москва – і Російська православна церква (Московський патріархат), і російська держава.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не має статусу помісної церкви і, як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.