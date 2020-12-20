Епіфаній розповів про переходи парафій до ПЦУ і про те, хто цьому перешкоджає

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній розповів в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода про переходи парафій підрозділу РПЦ в Україні, УПЦ (МП), до ПЦУ і про те, хто перешкоджає таким переходам.

«Упродовж першого року після отримання Томосу (про канонічну автокефалію ПЦУ – ред.) і в цьому році до нашої церкви долучилося приблизно 600 парафій із боку РПЦ в Україні», – сказав він у «Суботньому інтерв’ю».

При цьому він зазначив: «Звичайно, що впродовж останнього року цей процес практично припинився. Але не повністю».

«Ці переходи відбуваються поодиноко по кожній області. І дуже часто ми цього навіть не афішуємо для того, щоб не було протистоянь», – додав Епіфаній.

За його словами, існує опір перереєстрації таких громад на рівні чиновників: «Бо якщо громада ухвалює рішення, хоча це неможливо приховати, подає відповідні документи на реєстрацію, але існують певні проблеми з перереєстрацією цих документів на місцях, в обласних адміністраціях дуже довго розглядають, інколи навіть відкликають рішення. Нам відомо, що є вказівки, певні чиновники працюють, щоб припинити весь цей процес».

Як сказав глава ПЦУ, йому відомо про повідомлення, зокрема в засобах інформації, в яких стверджувалося, що нині вже колишній заступник голови офісу президента Сергій Трофімов давав розпорядження про припинення реєстрації.

«Є дуже багато повідомлень про те, що він справді давав такі розпорядження. І коли я спілкувався на місцях із деякими «губернаторами» (головами обласних державних адміністрацій – ред.), коли я відвідував єпархії, то мені деякі «губернатори» говорили, що їм надходили вказівки. Тобто без прізвища, але надходили такі вказівки не реєструвати. Навіть письмово приходило до деяких, щоб вони не перереєстровували переходи, а відкликали навіть ті рішення, які були ухвалені попереднім головою ОДА. Тобто таке було. І є свідчення навіть тих осіб, які стикнулися з цією проблемою», – повідомив Епіфаній.

В Україні з початку 2019 року чинний закон, який встановлює і регулює право релігійних громад на зміну підлеглості. Він полегшив громадам, які перебували у складі УПЦ (Московського патріархату), можливості переходу до канонічної автокефальної помісної Православної церкви України.

Православна церква України була створена як канонічна автокефальна помісна церква з благословення Вселенського патріархату в грудні 2018 року на Об’єднавчому соборі в Києві. Цей собор об’єднав представників усіх гілок українського православ’я і поклав край так званому «розколові» в Україні, про який твердили прихильники Москви. На початку 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій вручив предстоятелеві ПЦУ митрополитові Київському і всієї України Епіфанію томос про канонічне визнання автокефалії ПЦУ як помісної церкви України.

Відтак ПЦУ є однією з 15 канонічних автокефальних помісних церков, які складають православну спільноту, і єдиною канонічною православною церквою на території України.

Підрозділ РПЦ в Україні, так звана Українська православна церква, що підпорядкована Московському патріархатові, є частиною канонічно визнаної РПЦ, але на території України її канонічний статус сумнівний. Вона не є автокефальною і не має статусу помісної церкви. Як повідомляв Вселенський патріарх, «в дусі пастирської чуйності ми тимчасово терпимо існування українських ієрархів під Росією не як місцевих правлячих єпископів, а лише як титулярних (таких, які не керують тією єпархією, назву якої вони використовують – ред.) або тих, що перебувають (мають резиденцію) в Україні, ієрархів» у сподіванні, що вони об’єднаються з канонічною ПЦУ.