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24 грудня 2020, Київ 22:04
Новини | Міжнародні

Патріарх РПЦ Кирило закликав не купувати «ліві» свічки

Патріарх РПЦ Кирило

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило на щорічних єпархіальних зборах Москви попросив духовенство і керівництво столичних храмів не закуповувати для своїх потреб «ліві свічки».

На думку патріарха, такими є будь-які свічки, які не вироблені на церковній фабриці «Софріно». «Закликаю вас, браття, відмовитися від їхнього придбання», – сказав Кирило, наголосивши, що «Софріно» – «одне з важливих джерел поповнення бюджету Російської православної церкви».

Видання «МБХ медіа» зазначає, що фабрика, розташована в Підмосков’ї, є провідним виробником предметів церковного вжитку. Крім свічок, вона виготовляє ювелірні вироби, ікони, вбрання і богослужбове приладдя. Торік «Софріно» показало рекордний за п’ять років збиток – 99 мільйонів рублів (це майже 35 мільйонів гривень). Звітність за цей рік ще не публікувалася.

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