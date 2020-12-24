Патріарх РПЦ Кирило закликав не купувати «ліві» свічки

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило на щорічних єпархіальних зборах Москви попросив духовенство і керівництво столичних храмів не закуповувати для своїх потреб «ліві свічки».

На думку патріарха, такими є будь-які свічки, які не вироблені на церковній фабриці «Софріно». «Закликаю вас, браття, відмовитися від їхнього придбання», – сказав Кирило, наголосивши, що «Софріно» – «одне з важливих джерел поповнення бюджету Російської православної церкви».

Видання «МБХ медіа» зазначає, що фабрика, розташована в Підмосков’ї, є провідним виробником предметів церковного вжитку. Крім свічок, вона виготовляє ювелірні вироби, ікони, вбрання і богослужбове приладдя. Торік «Софріно» показало рекордний за п’ять років збиток – 99 мільйонів рублів (це майже 35 мільйонів гривень). Звітність за цей рік ще не публікувалася.