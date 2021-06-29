Зеленський зателефонував гравцям збірної України перед матчем зі Швецією

Президент України Володимир Зеленський потелефонував збірній України з футболу перед матчем зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020 і висловив свою підтримку.

«Мав приємну розмову – подзвонив хлопцям з нашої збірної, щоб сказати: ми віримо в них і дуже вболіваємо. Привітав з ДН Андрія Пятова. Наші футболісти добре мотивовані й здатні дивувати. Сьогодні на полі з ними буде 40 млн українців», – написав Зеленський 29 червня у твіттері.

29 червня в Глазго пройде матч між футбольними збірними України і Швеції.