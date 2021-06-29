Євро-2020: Україна зіграє зі Швецією 29 червня

29 червня відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020». О 19-й годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина. А о 22-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – України й Швеції.

Про те, що Україна вперше в історії вийшла в одну восьму фіналу Чемпіонату Європи з футболу, Євро-2020, стало відомо 23 червня.

Подивитися матч Україна – Швеція в прямому ефірі можна буде на телеканалах «Україна», «Футбол 1».

Також матч буде доступний на платформах, які співпрацюють з цими телеканалами, зокрема, на відеосервісах MEGOGO, Oll.tv, Київстар ТБ.