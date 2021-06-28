«Євро-2020», 1/8 фіналу: підсумки 28 червня

У понеділок, 28 червня, в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу, відбулися чергові два матчі. В обох іграх, які в основний час завершилися внічию, довелося додавати два 15-хвилинні мінітайми; в одному випадку й вони не вирішили результату матчу, і довелося бити пенальті.

У матчі Хорватії й Іспанії, що відбувся в Копенгагені, було забито вісім голів – 3-5 на користь збірної Іспанії.

Перший м’яч – у власні ворота, тобто на користь Хорватії – забив на 20-й хвилині іспанський нападник Педрі: він віддав м’яч своєму воротареві, а той його не взяв. Гол «у відповідь» на 38-й хвилині забив у ворота Хорватії іспанський півзахисник Пабло Сарабія. Далі були голи іспанців – захисника Сесара Аспілікуети на 57-й хвилині і півзахисника Феррана Торреса на 77-й. Хорватія відповіла двома голами своїх півзахисників – Мислава Оршича на 85-й хвилині і Маріо Пашалича на другій доданій хвилині другого тайму. За рахунку 3-3 футболістам довелося зіграти ще дві 15-хвилинки. Ними скористалися іспанці, забивши ще два голи на 100-й хвилині (нападник Альваро Мората) і на 103-й (нападник Мікель Оярсабаль), другий мінітайм нових голів не приніс.

А матч Франції й Швейцарії в Бухаресті закінчився вже далеко за північ на 29 червня за київським часом (але ще до півночі за місцевим) мінімальною перемогою збірної Швейцарії: після рахунку в основний і доданий час 3-3 були призначені пенальті, і за ними рахунок був 4-5 на користь швейцарців.

А в основний час двоє футболістів із обох команд забили по два голи: швейцарський нападник Харис Шеферович на 15-й і потім на 81-й хвилині й французький нападник Карім Бензема на 57-й і відразу на 59-й. Крім того, гол у ворота команди Швейцарії на 75-й хвилині забив французький півзахисник Поль Поґба, а швейцарський нападник Маріо Ґавранович забив гол Франції на 90-й (після неї було ще 4 хвилини доданого часу).

Результату 3-3 не змінили додані дві 15-хвилинки, тож перемогу Швейцарії визначили пенальті – а саме останній, п’ятий раунд, коли французький гравець не забив п’ятий пенальті у відповідь на успішний п’ятий удар швейцарців.

У вівторок, 29 червня, відбудуться останні два матчі 1/8 фіналу «Євро-2020».

О 19-й годині за київським часом у Лондоні гратимуть Англія і Німеччина.

А о 21-й за Києвом у шотландському Глазго зустрінуться дві «синьо-жовті» збірні – Швеції й України.