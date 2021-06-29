Парламент ухвалив закон про відповідальність за брехню в деклараціях із правками Зеленського

Верховна Рада повторно підтримала законопроєкт 4651 про відповідальність за недостовірне декларування. Таке голосування у парламенті відбулося після того, як він отримав пропозиції до документу від президента Володимира Зеленського.

За документ висловилися 315 народних депутатів, проти – троє.

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт у другому читанні 3 червня, але у тому вигляді, який передбачав послаблення відповідальності за надання недостовірних відомостей у декларації.

Згодом Зеленський ветував закон і подав свої пропозиції до нього.

Згідно з ними, парламентарям пропонувалося вилучити з документу частини, які передбачали послаблення відповідальності і захищали від покарання за ненадання відомостей про майно родичів декларантів.