Разумков вважає, що вплив олігархів на парламент «менший, ніж раніше»

Вплив олігархів на роботу Верховної Ради в 9 скликанні знизився, вважає спікер парламенту Дмитро Разумков. Про це він заявив на пресконференції 25 червня, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

«Сьогодні цей вплив набагато менше, ніж це було раніше, об’єктивно. Мені, мабуть, не зовсім коректно говорити на сто відсотків, тому що я тут не працював, я був більше по ваш бік барикад, але, виходячи з того, що ми з вами знали як журналісти, експерти і те, що я сьогодні бачу як голова Верховної Ради – впливу на народних депутатів, на велику політику сьогодні в представників великого бізнесу набагато менше», – вважає голова парламенту.

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На питання про те, чи на нього самого намагалися впливати представники олігархічних груп, Разумков відповів негативно: «мені пощастило, навіть не приходили».

Спікер висловив думку, що спілкування великого бізнесу із владою саме по собі прийнятне, але має бути прозорим.

«У нас лобізм – це корупція. Лобізм за українською методикою – це прийти й отримати хабаря, щоб протягнути той чи інший закон або вставити ту чи іншу правку, яка допоможе тому чи іншому бізнесмену і за це отримати якусь валізу. А ми повинні побудувати лобізм, яким він є в цивілізованих країнах світу: закон, абсолютна прозорість», – вважає Разумков.

Раніше голова парламенту вже висловлювався за ухвалення закону про лобізм, у тому числі в інтерв’ю Радіо Свобода.

Текст внесеного президентом Володимиром Зеленським законопроєкту про олігархів наданий для ознайомлення Верховній Раді 3 червня.