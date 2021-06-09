Ситник про законопроєкт щодо олігархів: може бути ефективним інструментом, якщо діяти комплексно

Текст законопроєкту про олігархів є коротким і дещо декларативним, утім це перший крок до системного врегулювання проблем, які пов’язані з олігархами. Про це заявив очільник НАБУ в інтерв’ю Радіо Свобода.

Боротьба з олігархами повинна передбачати не лише кримінальне переслідування, а й адміністративні інструменти, адже першопричиною формування олігархів як явища є монополізація певних секторів економіки чи політичного життя, наголосив він.

«Мають бути ефективні правоохоронні органи, які здійснюватимуть розслідування щодо представників олігархів, певних корупційних схем, які вони організовують. Потрібне вживання заходів адміністративного характеру, як-то належна робота Антимонопольного комітету, належна робота НКРЕКП. Ми ж бачимо, наскільки олігархи прагнуть поставити туди своїх людей, які ухвалюватимуть рішення цих органів, які потрібні олігархам», – додав Ситник.

Тож, якщо ухвалити закон, а також вжити заходів для мінімізації саме першопричин виникнення олігархів – це дасть результат, вважає очільник НАБУ.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

Владна фракція «Слуга народу» готує ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Зокрема, йдеться про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, сказала вона.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.