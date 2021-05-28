Президент VS олігархи: що насправді задумав Зеленський?

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що хоче зменшити вплив олігархів в Україні. Для цього планується ухвалити спеціально підготовлений законопроєкт про олігархів. У РНБО вже нарахували щонайменше 13 таких осіб.

Що очікує олігархів України, чи дійсно Зеленський розпочав деолігархізацію і чим може завершитися цей процес – з’ясовуємо у програмі Свобода Live.

Учасники програми:

Наталія Дригваль, адвокат;

Юлія Самаєва, редактор відділу економіки сайту DT.UA;

Володимир Фесенко, політолог;

Данило Гетманцев, народний депутат України (фракція «Слуга народу»);

Володимир В’ятрович, народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»).