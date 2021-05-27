​​​​​​​«Але є одне але»: реакції на продаж «Української правди»

«Українську правду» (УП) купив чеський бізнесмен, генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала – ця, одна із найбільш обговорюваних новин тижня, викликала чимало реакцій, зокрема у соцмережах. Політики здебільшого утримуються від публічних коментарів, а от аналітики, колеги та читачі як вітають, так і переймаються питаннями, зокрема, чи можна вважати Томаша Фіала олігархом, враховуючи, що це його не перший медійний актив в Україні?



За умовами укладеної між Томашем Фіалою та редактором-засновником інтернет-видання УП Оленою Притулою угоди, 100 відсотків корпоративних прав видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.



Сума, за яку Томаш Фіала придбав «Українську правду», поки не озвучувалася учасниками процесу, втім, Олена Притула опублікувала колонку, в якій розповіла, що частина грошей піде на підтримку стипендій імені Павла Шеремета, у фонд премії Гонгадзе та родині вбитого журналіста Георгія Гонгадзе, який був засновником онлайн-видання.



«По 100 тисяч доларів отримають від УП доньки Георгія. Я планую виділити 250 тисяч доларів на стипендії імені Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів. Порядок їх призначення і критерії відбору повідомлю окремо. Ще 250 тисяч доларів підуть на діяльність навколо премії Георгія Гонгадзе. Мені подобається, як розвивається премія, я безмежно ціную той факт, як багато людей, які не знали в житті Георгія, заново дізнаються про нього завдяки премії», – написала Олена Притула.



Про що одразу заявили сторони угоди – так це про те, що редакційна політика видання залишиться незмінною і власник не матиме права втручатися у діяльність журналістів.



Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва виклала повний текст підписаної угоди, яка окреслює межі співпраці нового власника і редакції.

Співробітники видання зізнаються, що після оприлюднення інформації про купівлю медіа, на них посипалася купа запитань, втім, у роботі колективу не змінилося нічого.

Інвесткомпанія Dragon Capital володіє такими медіа, як «Новое время», «Радіо НВ», а також контрольним пакетом видань «Мінфін» та Finance.ua.



За умовами угоди, редакція «Нового времени» продовжуватиме свою роботу повністю незалежно від редакції УП.



Пост зі словами підтримки опублікував головний ректор видання «Новое время» Віталій Сич.



«Наскільки я знаю, попередній власник Олена Притула вже якийсь час хотіла вийти з проєкту, рому радію, що для продажу вона обрала Dragon, а не політика чи олігарха. В роботі з НВ Dragon Capital та його засновник Томаш Фіала 7 років дотримується принципу невтручання в редакційну політику, забезпечуючи при цьому стабільне фінансування проєкту», – написав Віталій Сич.

Олена Притула пояснила своє рішення.



«Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП. І нехай наразі це виглядає як мрія», – зазначила вона, перед тим уточнивши, що 21 рік поспіль її задачею було забезпечувати працівників гідними зарплатами без затримок і підтримка популярності та впливу видання на високому рівні.



Прокоментувала подію і Мирослава Гонгадзе, зізнавшись, що це для неї непросте питання.



«УП – це символ незалежної журналістики і своєрідний живий пам’ятник Георгію.

Георгій загинув за українську правду. Тому сьогодні мені важливо одне – щоб його справа продовжувалась і щоб УП стало не лише символом незалежної журналістики, але й прикладом якісного управління медіа, де редакційний колектив може працювати незалежно від власника і редакційна політика керується лише одним принципом – користь суспільним інтересам.

Разом із тим, в соцмережах точаться дискусії – чи можна вважати Томаша Фіала олігархом у світлі майбутнього законопроєкту, який анонсував президент Володимир Зеленський?



За словами президента, олігарха визначатимуть за такими критеріями: вплив на медіа, вплив на політику та значні обсяги активів.

Політичний аналітик Дмитро Литвин задається питанням – що поганого в тому, якщо припустити, що Томаш Фіала наближується до статусу олігарху? Він припускає, що його вплив може створити немало клопоту іншим гравцям.



«Звісно, не можна ставити Томаша в один ряд з іншими олігархами, тому що, на відміну від них, він підтримує людей, які дуже подобаються фейсбуку, це ясно. А ще які причини? Хіба що припущення, що він тримає деякі активи на користь інших осіб, а не як реальний власник. Але це можна припустити і про деяких інших громадян, яких вважають олігархами», – пише Литвин.

Політолог Микола Давидюк вважає, що політики і олігархи «хейтять» цю угоду лише тому, що не вони її учасники.



«Поточна угода не стільки про зміну акціонера, скільки про становлення в країні культури інвестування в ЗМІ та збереження незалежності редакцій і ціннісної бази журналістів», – вважає Давидюк.

Вахтанг Кіпіані, головний редактор видання «Історична правда», не береться судити, добре це чи погано, що в УП змінився власник.



«Але є одне але. Це значить, що не знайшлося жодного нетоксичного вітчизняного інвестора з гарантією невтручання в редполітику», – пише Кіпіані.



Колишній шеф-редактор каналу «Еспресо», журналіст Віктор Лешик вважає, що «Українську правду» «загнано» в бізнес-схему.

«Група «Дракон Кепітал» ніколи нічого собі не купує. Вона живе на посередництві між продавцем активу і тим, хто купляє актив. Причина посередництва – намагання приховати справжніх нових власників інтернет-видання. Скоро за напрямком публікацій ми зрозуміємо, яка саме фінансово-політична група зайшла за УП», – переконаний він.