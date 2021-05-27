Співзасновниця «Української правди» Притула розповіла, чому вирішила продати видання Фіалі

Співзасновниця «Української правди» Олена Притула розповіла, що вирішила продати видання генеральному директору інвестиційної компанії Dragon Capital Томашу Фіалі.

У листі до читачів на «Українській правді» Притула заявила, що ставила перед собою «лише два невеликі завдання: забезпечити гарантовані щомісячні виплати зарплат, без затримок і гідного рівня, і підтримувати популярність і вплив на високому рівні, оскільки УП – це живий пам’ятник Гонгадзе, а тепер ще й Шеремету».

«Із цими завданнями я впоралася. Але їх явно недостатньо для амбіцій сучасного передового медіа. Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП», – повідомила Притула.

Вона розповіла, що по 100 тисяч доларів отримають дві доньки загиблого засновника «Української правди» Георгія Гонгадзе. Ще 250 тисяч доларів вона планує передати на стипендії імені загиблого журналіста УП Павла Шеремета для студентів і молодих журналістів.

Вона запевнила, що у виданні «мало що» зміниться.

«Севгіль Мусаєва залишається головним редактором. І я найближчі два роки продовжу працювати з колективом. З гордістю зауважу, що ми – одне з небагатьох ЗМІ в Україні, хто може спиратися в своїй роботі на редакційну угоду між редакцією і власником, яка гарантує журналістам повну самостійність», – додала Притула.

26 травня «Українська правда» повідомила, що новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. За умовами укладеної між Фіалою та редактором-засновником інтернет-видання УП Оленою Притулою угоди, 100 відсотків корпоративних прав видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.